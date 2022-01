Muertes con Covid: de los 29 fallecimientos entre sábado y domingo, mayoría tenía más de 80 años y comorbilidades "severas", dijo Salinas

Salinas dijo que de los 29 decesos solamente dos estaban en la franja de 50 a 60 años.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que de las personas que fallecieron en Uruguay entre sábado y domingo con diagnóstico positivo de Covid-19, la mayoría tenía más de 80 años y, excepto dos, padecían "comorbilidades severas".

En rueda de prensa tras una reunión en el Ministerio de Trabajo (MTSS), el jerarca comentó acerca del perfil de las 29 personas que fallecieron el fin de semana -11 el sábado y 18 el domingo- y dijo que su situación previa, "sumado al Covid", genera un "incremento de la mortalidad".

"Cada persona es una persona, no perdemos la perspectiva humana", comentó de todas maneras el secretario de Estado, quien agregó que un tercio de los fallecidos no estaba vacunado, un tercio tenía dos dosis, y el tercio restante sí había recibido las tres dosis anticovid.

"La edad y las comorbilidades pesan mucho", dijo Salinas, que agregó: "La proporción de gente no vacunada es muy significativa con respecto a la que tiene tres dosis".

Salinas dijo más temprano en entrevista con el programa Doble Click de FM Del Sol que de las 68 personas cursando Covid-19 en CTI este domingo, 36 estaban internadas a causa de la enfermedad. De estos 36 pacientes, 21 no están vacunados y 15 recibieron al menos dos dosis de la vacuna anticovid. El ministro precisó que no está disgregado el dato de si contaban o no con tercera dosis.