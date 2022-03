Mujica cuestionó a Lacalle por participar de la campaña por la LUC: "No está dentro de las tradiciones políticas del país"

"Es una ley jocosa, más bien cómica. Se preocupa de la regla fiscal y del chorizo artesanal. Metieron todo en el mismo paquete", criticó el expresidente.

El expresidente José Mujica cuestionó este jueves a Luis Lacalle Pou por su participación en la campaña del "No" de cara al referéndum del domingo por 135 artículos de la ley de urgente consideración.

Durante una "mateada" en la feria de Piedras Blancas, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) aseguró que el protagonismo del mandatario en la campaña "no está dentro de las tradiciones políticas del país".

"Diversos presidentes soportaron plebiscitos: su padre (Luis Alberto Lacalle Herrera) por las empresas públicas, (Julio María) Sanguinetti por la ley de caducidad. Cosas gruesas y nunca salieron. Es la primera vez y ojalá que sea la última", dijo en rueda de prensa.

Consultado sobre qué espera para el domingo, estimó que la votación será "bastante pareja". "(En caso que gane el 'Sí') es una señal, pero nada más que una señal. El gobierno tiene mas de 50 votos en el Parlamento y eso es lo que decide", consideró.

El exmandatario no se refirió al articulado de la LUC ni durante su discurso ni en la rueda de prensa, pero calificó a la norma en general como "jocosa".

"Es una ley más bien cómica: se preocupa de la regla fiscal y del chorizo artesanal (N. de R.: el artículo referido a la elaboración de chorizos artesanales estaba en el proyecto de ley pero fue retirado antes de su aprobación). Metieron todo en el mismo paquete, metieron lo de los piquetes. Hay una idea de que las cosas se arreglan a prepo, de que gobernar es mandar, visión medio de cuartel. Gobernar es convencer”, dijo durante el discurso.

El referente del Frente Amplio contó que no hizo campaña contra la LUC, más allá de apariciones en los últimos días, por temas de salud: "Soy un viejo que la está por quedar. Me tengo que cuidar. Amo la política pero mucho más amo la vida y no le quiero dar ventaja a esa terca que nos lleva. Por eso estoy perchado, me fui del Senado y lo demás, porque me daba cuenta que era un viejo al pedo, estorbando".