Mujica dijo que escuchará las decisiones y opiniones de Sendic antes de sacar conclusiones sobre si debe o no tener participación electoral

El ex vicepresidente Sendic está procesado por peculado y abuso de funciones. En el oficialismo creen que su participación electoral puede perjudicar la campaña del Frente Amplio. En la interna frenteamplista confían en que el ex presidente Mujica pueda convencer a Sendic para que no se presente.

“No apuren caballo flaco. Yo tengo que hablar con el hombre y sacar decisiones de ahí. Todo lo que diga inútil en la prensa es para complicar una conversación”, dijo Mujica.