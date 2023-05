Mujica dijo que está "cantado" que se "va a venir" la reducción de la jornada laboral: "Hay que luchar por las seis horas"

Mujica valoró como una "cosa muy buena" que autoridades de gobierno hayan asistido al acto "sabiendo las discrepancias" que iban a marcar los oradores.

El expresidente José Mujica consideró "cantado" que en el futuro se reducirá la jornada laboral, fijada desde noviembre de 1915 en ocho horas. El tema fue planteado por el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, en su discurso del acto del Día de los Trabajadores.

"Está cantado que va a venir, no sé cuándo. Domingo Arena (político colorado de las primeras décadas del siglo XX) lo anunciaba en 1914: va a venir. Y va a venir por los más lúcidos, incluso de los propios sectores patronales. Se necesita repartir, los robots no van al supermercado a comprar", declaró a la prensa en la plaza Mártires de Chicago tras la finalización del acto.

De todas formas, pidió que la sociedad "no se pise el palo": "¿Sabés dónde está la contradicción de la presión de la sociedad de consumo? Nos dan seis horas de trabajo y vamos y conseguimos dos trabajos y trabajamos más que antes. Hay que luchar por una jornada de seis horas, pero de un (solo) laburo".

El dirigente frenteamplista también fue consultado sobre una de las frases que repitió Abdala en su alocución: "El gobierno tiene como estrategia el modelo de la desigualdad".

"Desde luego (que es un gobierno que pregona la desigualdad). Hay un convencimiento teórico de que los que están en la gran economía derraman prosperidad. Pero eso no se cumple si el Estado no pincha. Considero, como José Batlle y Ordóñez, que el Estado debe ser el escudo de los pobres. Los ricos no lo precisan, se revuelven, el problemas es de los que están jodidos", expresó.

Además, Mujica valoró como una "cosa muy buena" que autoridades de gobierno -como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres- hayan asistido al acto "sabiendo las discrepancias" que iban a marcar los oradores.

"Es bueno que se sostenga, habla de nuestra convivencia política", enfatizó.