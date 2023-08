Mujica dijo que Lacalle debería disculparse con China por proceso de compra de buques y estimó que habrá un "tirón de orejas" del país asiático

"No es por humillarse. Nos conviene (pedir disculpas) porque el mercado chino no se puede ignorar. Si no compran, nos hace un agujero", dijo

El expresidente José Mujica opinó que Luis Lacalle Pou debería pedirle disculpas a China por la polémica en torno al proceso de compra de las dos patrullas oceánicas (OPV) que el gobierno uruguayo terminó encargando al astillero gallego Cardama y que generó molestia en China.

Tal como se informó, la empresa estatal china Shipbuilding Trade (CSTC) le envió una carta a la Comisión de Defensa del Senado uruguayo en la que cuestiona la compra que hizo el Estado uruguayo.

"En parte es un error diplomático, una falta de conocer cómo proceden los chinos. Apuntan todo, son prolijos. Ir a hablar con un diplomático chino es saber que hay tres o cuatro que están escuchando por allá y apuntando todo, hasta el último detalle. Los chinos mandan embajadores que saben hablar español y que previamente se educaron en universidades latinoamericanas. No improvisan nada. No son como los americanos que nos mandan un embajador que no hablan una palabra de español. No cometen esos errores", dijo Mujica a la prensa este domingo.

¿Este inconveniente puede afectar el Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático? "Creo que no nos van a afectar, pero que nos van tirar algún tirón de oreja, sí. Si fuera el presidente le pediría disculpas, con humildad, de alguna forma. Porque nos conviene, no es por humillarse. Nos conviene porque el mercado chino no se puede ignorar. Sí compra, favorece, si no compra, nos hace un agujero", respondió.

Finalmente, interrogado si consideraba que el TLC se estaba dilatando mucho, asintió, pero matizó: "Los TLC demoran mucho".

El ministro de Defensa, Javier García, aseguró a Telemundo días atrás que en el proceso de adquisición de las OPV “estuvieron todas las garantías” y que hubo “transparencia absoluta”. “Nosotros propusimos una comisión de seguimiento, donde estuviera representada también la oposición”, agregó.

"Siendo Uruguay un país reconocido internacionalmente por el apego a las normas y a las formas, ¿cómo es posible que se manejaran ofertas y se solicitaran cotizaciones por fuera del proceso, cuando aún el proceso licitatorio estaba abierto? (...) ¿por qué se desistió de las formalidades y procedimientos acordes a una compra de este nivel?", cuestionó, en la vereda contraria, la empresa estatal china.