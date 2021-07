Mujica dijo que Lacalle es "soberbio", un "crack" del marketing y le pidió "altura" al gobierno

"¿Dónde se vio que un presidente lleve un periodista de la propia Presidencia a que le haga preguntas? Es como levantar un centro e ir a cabecear", afirmó el expresidente.

El expresidente José Mujica dijo este viernes que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, es "soberbio" y "un crack en el trabajo de marketing de todo lo que rodea a la Presidencia".

Al referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) le consultaron en Informativo Sarandí (radio Sarandí) qué pensaba del jefe de Estado. "Yo no tengo que pensar nada, es mi presidente y tengo que desearle que le vaya bien por el país", dijo. Sin embargo, cuando le pidieron su opinión, agregó: "Lo veo soberbio y lo veo (como) un crack en el trabajo de marketing de todo lo que rodea a la Presidencia".

"Hay cosas que vi", argumentó Mujica, y aseguró que días atrás miró una conferencia de prensa en Cerro Largo en la que una integrante del equipo de comunicación de Presidencia hacía la mayoría de las preguntas. "¿Dónde se vio que un presidente lleve un periodista de la propia Presidencia a que le haga preguntas? Es como levantar un centro e ir a cabecear", afirmó.

Por otra parte, Mujica aseguró que le consta que Lacalle Pou solicitó a los legisladores de la coalición multicolor que no le hicieran un homenaje cuando el exmandatario renunció a su banca del Senado, en 2020.

"No dejó que su partido dijera una palabra y le puso condiciones a los propios colorados. Y a los colorados los vi como corderitos, ¡aquel partido que gobernó durante 90 años!", lamentó.

"Y bueno, el tipo tiene el derecho a tenerme toda la bronca que quiera, pero hay un problema: que más allá de la simpatía o la antipatía, está lo que viene después", advirtió Mujica en radio Sarandí, y recordó que "al fin y al cabo" él ayudó a los legisladores del MPP a acceder a su banca.

Mujica también se refirió al fideicomiso de US$ 80 millones rechazado por los ediles blancos y colorados de Canelones, que había sido solicitado por el intendente Yamandú Orsi, que integra el sector del expresidente.

"No se negocia con los partidos. Yo me acuerdo bien: en la crisis del 2002 con el Flaco Atchugarry (el exministro de Economía Alejandro Atchugarry) conversábamos todas las semanas. (...) Ahora no hay con quién hablar. Chau. Estamos a puertas cerradas", indicó en la entrevista.

"Si se quiere construir, hay que hablar, intercambiar con los partidos, no podemos estar como perro y gato", advirtió. Cuando le consultaron sobre el rechazo de los ediles del Frente Amplio en Río Negro y en Rocha, Mujica dijo que primaron "las tirrias locales" y "la pequeñez".

Sin embargo, añadió: "Nosotros también nos achatamos como oposición porque el gobierno se achata, entonces estamos en una pequeñez. Tenemos problemas y desafíos por delante y no los podemos priorizar. Necesitamos altura del que está en el gobierno para también tener nuestra propia altura, porque el baile es de a dos", expresó en diálogo con Informativo Sarandí.