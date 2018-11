Mujica dijo que Luisa Cuesta “representa a millones de madres que se han ido de este mundo sin saber el destino de sus hijos”

Aseguró que su gobierno y el Frente Amplio hicieron todo lo posible por encontrar a los desaparecidos, pero tienen "las limitaciones que imponen ciertos códigos".

Tras la muerte de una de las referentes en la búsqueda de desaparecidos en Uruguay, Mujica se refirió a su partida: “Creo que representa sin proponérselo pero en los hechos a millones de madres que se han ido de este mundo sin saber el destino de sus hijos, en nuestro país y en el mundo entero. Es muy negativo, muy doloroso. A veces hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad”.

Consultado sobre si el Frente Amplio había fallado a Cuesta y a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mujica respondió: “Siempre que no cumplimos con una expectativa fallamos porque tenemos las limitaciones que nos imponen ciertos códigos. Hay un pacto de secreto que no se puede desentrañar aunque uno lo quiera si no usamos recursos que no podemos utilizar. Yo pienso que se hizo todo lo posible y se sigue haciendo. Pero no es solo querer, es también poder. Ese es el problema. Yo no puedo creer que la información no la tengan”.