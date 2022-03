De todas formas, aseguró que si tiene que dar una mano lo va a hacer.

El expresidente José Mujica recibió en su chacra al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, donde hablaron distintos temas, entre ellas el referéndum de la LUC. Mujica dijo que no quiso meterse en la campaña del “SÍ” porque no quiere “radicalizar” y tampoco que el pueblo “se pelee”.

“Obviamente que mi voto es rosado”, manifestó y agregó que “hay que hacerle paso” a las personas nuevas. “No quiero ocupar el lugar que tiene que ocupar otro, pero si tengo que dar una mano la voy a dar”, señaló.

Además, Mujica indicó que “tiene una deuda” con los militantes que “se rompieron el alma” juntando las firmas. “Estuve cuidándome por la pandemia y miedo a pelarme”, manifestó y agregó: “Amo la política, pero amo mucho más ver el sol.

“A Lacalle lo respeto porque es mi presidente, si un día me precisara y vale la pena no le voy a pasar las cuentas porque yo no cultivo rencor”, afirmó.