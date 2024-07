Mujica dijo que no tiene "nada que ver" con comunicado del MLN y aseguró tener "dudas" sobre resultado electoral de Venezuela

"Ahora no hay información creíble de lo que pasó en las elecciones en ningún lado", expresó.

El expresidente de la República José Mujica, dijo este martes que no tiene "nada que ver" con el comunicado que emitió el MLN-Tupamaros tras las votaciones en Venezuela. El MLN saludó al pueblo venezolano por "el acto eleccionario ejemplar" del pasado domingo 28 de julio.

Ante esto, Mujica señaló a Búsqueda que él no tenía "nada que ver" con ese comunicado y aseguró que no fue parte de la redacción del mismo. Según comentó, tampoco fue consultado antes de su publicación y afirmó que no lo "representa".

"Después voy a hablar públicamente sobre Venezuela, cuando haya más información. Pero ahora no hay información creíble de lo que pasó en las elecciones en ningún lado, ni de un lado ni del otro", expresó el expresidente a Búsqueda.

En ese sentido, dijo que tiene una posición similar a la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que no se pronunció públicamente, pero su gobierno reclamó una "verificación imparcial de los resultados".

Nicolás Maduro se atribuyó la victoria con un 51,20 % de los votos, frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia. Mujica dijo que tiene "dudas" de estos resultados, y por eso va esperar más información, posición similar a la tomada por el Frente Amplio en la tarde de este lunes.