Mujica: el referéndum contra la LUC "no tiene la importancia" del que se presentó contra la Ley de Empresas Públicas

El expresidente pidió que no le "maten la esperanza" a los reclusos para no transformarlos en "fieras". "Usted juegue siempre la carta de que el tipo va a salir y se va a recuperar, no le baje una cortina, porque es un monumento al odio", señaló.

El expresidente José Mujica participó este sábado del cierre de campaña en Maldonado a favor del "Sí" a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que se someterán a referéndum el domingo 27.

En rueda de prensa, el líder del Movimiento de Participación Popular dijo que el referéndum "es importante", pero "no tiene la importancia que tuvo el de la década de los '90, el de la (Ley de) Empresas Públicas".

"Ese sí que fue importante, porque si no nos hubiera pasado lo que pasó con Argentina. Vendieron las joyas de la abuela y están más hipotecados que antes", dijo.

Por otra parte, Mujica también se refirió a las denuncias de abuso policial (de las cuales su partido presentó públicamente 50) y a lo que dispone la LUC. "Hay una visión represiva y no piensan en las consecuencias", dijo.

No obstante, dijo: "Yo no quiero que la Policía sea vista como un enemigo. La gente tiene que confiar en su Policía y la tiene que querer, y no tenerle miedo y odiarla. Porque si la Policía no tiene el apoyo de la gente, también está frita. No podemos enfrentar al pueblo".

Asimismo, pidió que no le "maten la esperanza" a los reclusos y que piensen en sus familias. "No le mate la esperanza, porque si le mata la esperanza lo transforma en una fiera. Usted juegue siempre la carta de que el tipo va a salir y se va a recuperar, no le baje una cortina, porque es un monumento al odio", señaló.

"Se lo dice un carnero viejo. Porque yo no podré hablar de nada, pero lo que es de cana, conozco mucho más", dijo.

Asimismo, llamó a tener tolerancia con quienes tienen una posición diferente respecto a la LUC. "Discrepar con mis compatriotas no quiere decir que mis compatriotas sean mis enemigos. Yo no vine a cultivar ni el odio ni la bronca", opinó.