Mujica encabezó el lanzamiento de campaña de su sector: “Uruguay, con todo lo que lo puedan criticar, es el país más justo y más equitativo de América Latina”

"Hay que conservar los Consejos de Salarios porque no es la única pero es la primera política social del país", afirmó el líder del MPP-Espacio 609.

El Platense Patín Club de Montevideo recibió el sábado el lanzamiento de campaña del MPP (Espacio 609) hacia el año electoral que comienza en 2019, con una interna frenteamplista que tiene a cuatro precandidatos como protagonistas.

El principal orador del acto fue el expresidente José Mujica. Además, en el lugar estuvieron varios dirigentes del sector y del Frente Amplio, como el presidente del partido, Javier Miranda, la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, y la ministra de Industria, Carolina Cosse.

En su oratorio, Mujica habló sobre los logros del Frente Amplio y los desafíos del próximo Gobierno.

Hay que conservar los Consejos de Salarios porque no es la única pero es la primera política social del país. Y es producto también de la lucha de los trabajadores organizados.

Conservemos ceibal para los niños, tablets para los viejos, las 8 horas para los peones rurales, la seguridad social para las trabajadores domésticas, la apertura de las universidades en el interior y seguir sumando hijos que vayan a la Universidad cuyos padres no pudieron ir.

Las cosas buenas no vienen solas, tienen también una cara negativa que les da también voz a todos los cobardes. El resultado es la tendencia a despreciar la política y una posverdad que pretende dominar a las grandes masas.

Nos olvidamos que los hospitales no tenían ni sábanas. Nos olvidamos de una década de atraso cambiario que estranguló a la clase media de la campaña. Nos olvidamos que miles de gurises pagan hoy en el Comcar la tragedia que vivieron en la pobreza.

Por otra parte, Mujica habló de la necesidad de la renovación y de pensar en el futuro que tendrán las próximas generaciones.

Les quiero gritar con toda mi alma a los jóvenes que asuman el oficio de representar al pueblo porque tienen el deber de nuestro sello. El sello 609, el de vivir como se piensa y vivir como vive la mayoría de nuestro pueblo.

Esto de vivir como la mayoría no significa odiar a la minoría privilegiada. No podemos odiar ni tener desprecio por el que piense distinto. Levantemos la bandera estoica de la sobriedad para vivir. Hay que luchar por la felicidad, y eso significa ser coherente con lo que uno piensa.

No se imponen. Se sienten o no se sienten. Soy viejo, pero no puedo dejar de pensar en los desafíos que vienen. Para las generaciones que vienen hay que entender que el planeta tiene límites. O generamos otra cultura de cuidar la tierra o viviremos en un holocausto ambiental.

Por día mueren más 1.500 de hambre en el mundo, mil millones de desnutridos. Se gasta 140 millones de dólares por día en juegos de computadoras. Hay 900 millones de personas que no acceden al agua. En paralelo, hay ocho hombres que tienen la misma riqueza que casi la mitad de la población de la Tierra.

¿Cuál es el contenido de tu vida? Porque nacer nacen, las hormigas y las lechugas. Pero nosotros podemos hacer preguntas. Ser una máquina de pagar cuotas o cultivar tus afectos.