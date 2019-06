Mujica habló sobre Juan Sartori: “el problema no es este señor, el problema es el pueblo uruguayo que le da pelota”

El ex presidente dijo que solo alguien que no piense puede decir que él está detrás de la candidatura de Juan Sartori.

Mujica fue consultado sobre sus encuentros con el empresario,a quien él conoció como inversor en la industria del cannabis:

Tal vez yo no sea un viejo inteligente, pero he vivido un poco. No puedo ser tan estúpido de mandarle al Partido Nacional a un millonario que va a gastar un montón de plata para hacer propaganda a favor del Partido Nacional cuando yo estoy peleando con el Partido Nacional. Si yo hubiera tenido un grado de influencia lo traigo para gastar plata acá. Solamente alguien que no piense puede inventar semejante novela. Yo jamás pensé que el tipo se iba a largar de candidato a presidente. Cuando me dijo, con las tradiciones de Uruguay, pensé que iba a arrancar de legislador o algo de eso porque así es la historia de Uruguay. Ahora, que salga de atrás de un palo a ser candidato a presidente, me llevé una sorpresa brutal. Yo creía que sabía, yo me equivoqué porque el problema no es este señor, el problema es el pueblo uruguayo que le da pelota. Si el futuro de la política del Uruguay va a estar laudado por la billetera, estamos fritos.