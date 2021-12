Mujica le dio un consejo a los argentinos en acto sobre la democracia: "Cuídenla y no la estropeen"

"La democracia no es perfecta, pero no encontramos un sistema mejor", afirmó el expresidente uruguayo.

José Mujica participó este viernes en el acto del Día de la Democracia y los Derechos Humanos en Buenos Aires. El expresidente uruguayo subió al escenario junto al presidente argentino Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el brasileño Lula da Silva, a quien Mujica presentó como "el querido compañero y amigo que va a ser el presidente de Brasil".

Mujica dio un discurso breve donde le habló a los argentinos y uruguayos que viven en el país vecinos sobre la democracia.

"Recuerden la fecha y cuiden lo que tienen. La democracia no es perfecta y no puede serlo porque los humanos no somos perfectos, pero hasta ahora no encontramos un sistema mejor. Cuídenla y no la estropeen", afirmó.