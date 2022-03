Mujica llamó a acordar "cuatro o cinco cosas" tras el referéndum, pero cree que el gobierno no accederá

"El que tiene que abrir la cancha es el gobierno, pero no va a abrir", comentó.

Como de costumbre, el expresidente José Mujica concurrió temprano a las urnas este domingo, cuando se someterá a votación la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En diálogo con la prensa tras la votación, señaló que los dirigentes tendrían que acordar "cuatro o cinco cosas que duren bastantes años". "De lo contrario, vamos a quedar en el pelotón de los irrelevantes, como dice (el historiador israelí Yuval Noaḥ) Harari", acotó.

No obstante el exmandatario cree que "no está nada dado" el terreno para lograr estos consensos y que le corresponde al "que da las cartas" generar el diálogo. "Yo digo lo habría que hacer, pero no sueño con irrealidades", señaló.

"El que tiene que abrir la cancha es el gobierno, pero no va a abrir. Hay un cuadro psicológico en la cabeza: 'Ganamos las elecciones, somos nosotros los que tenemos que determinar'. Eso es lo que piensan en el gobierno", dijo.

Para Mujica, "es de cajón" que se tendría que prometer la recuperación salarial a la par de la inflación. "Mientras unos estaban comiendo en ollas populares, no a todo el Uruguay le fue mal", dijjo.