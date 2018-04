Mujica: “Mi preocupación más allá del destino de Lula es a dónde va Brasil y las repercusiones en nuestra propia suerte”

El ex presidente José Mujica afirmó que es preocupante lo que está ocurriendo en Brasil, donde se utilizan acciones de apariencia legal para dar golpes de Estado. “Es inevitable que uno vea todo el panorama, no se puede desprender esto de aquel proceso que significó que la legítima presidenta Dilma tuviera que irse. Es una cadena de sucesos que tiene punto culminante en las declaraciones de un militar en tono amenazante”, dijo el ex presidente.

“La preocupación más allá del destino de Lula, que es mi amigo, es a dónde va Brasil y las repercusiones que tiene el destino de Brasil en nuestra propia suerte”, sentenció Mujica.

Sobre la situación de Lula, dijo: “Mi solidaridad con él y si situación, yo sé que él está dispuesto a ir preso y me imagino lo que puede pasar después. El problema es sacarlo de la cancha”.

Mujica dijo que él cree que sin usar las armas se puede llegar a dar un golpe de Estado: “Hoy los hechos están demostrando que manteniendo una apariencia de una legalidad y la apariencia del Estado de Derecho se logran cambios que son poco legales y poco de derechos”.

El ex presidente también consideró que no hay mucho que los países del Mercosur puedan hacer: “Es difícil que puedan hacer algo, es muy difícil. Es un escenario muy complejo, contradictorio”.

Mujica confía en que Lula, desde la libertad o desde la prisión, pueda evitar un estallido con consecuencias en toda la región. “En definitiva el propio Lula donde esté pueda influir en el destino de su sociedad en el sentido de que esto no termine en una explosión inútil”, sentenció.