"Mujica resultó medio mufa, es mejor que no señale a ninguno de los nuestros", dijo García tras dichos del expresidente sobre la interna blanca

Mujica expresó que "si fuera blanco" no votaría a Delgado "porque es más atractiva la piba (Raffo)".

El senador nacionalista Javier García apuntó este lunes contra el expresidente José Mujica, al que calificó de "mufa".

"Mujica resultó medio mufa, yo preferiría que no hablara de mí", señaló el exministro de Defensa, luego de que Mujica expresara que "si fuera blanco" no votaría a Delgado "porque es más atractiva la piba", haciendo referencia a la precandidata Laura Raffo.

Ante esto, Raffo le respondió al expresidente y afirmó que "los de afuera son de palo". "Ni piba ni vieja. El Uruguay 2024 exige más respeto hacia las mujeres candidatas", apuntó.

Consultado sobre si le molesta que Mujica se meta en la interna nacionalista, García -que este lunes dejó su cargo al frente del Ministerio de Defensa- dijo que eso es "tema de él".

"No es algo que me preocupa. Cada pronóstico electoral de Mujica chanta al que señala, por eso es mejor que no señale a ninguno de los nuestros", concluyó el senador.