Mujica se mostró en desacuerdo con apoyo militar a la Policía y cuestionó si la forma de combatir al narcotráfico es "seguir reprimiendo"

“¿La política del Estado es seguir reprimiendo más y más y más?”, se preguntó el exmandatario.

El expresidente y exsenador frenteamplista José Mujica afirmó este fin de semana que Uruguay debería preguntarse si el camino para combatir al narcotráfico es continuar con la represión policial o si deben explorarse otros caminos. Además, señaló que no ve con buenos ojos la propuesta que ha vuelto a estar sobre la mesa de campaña electoral de que los militares apoyen la tarea policial.

En las últimas semanas, el precandidato nacionalista Jorge Gandini propuso la "participación" de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como "auxiliar de la Policía" para combatir la delincuencia. Y, en este sentido, subrayó la importancia de "hacer un acuerdo político". ¿Está preparado el Ejército para estar en una ciudad? "No le podemos encargar al Ejército la represión, pero ¿si están presentes en algún lugar y patrullan, y son auxiliares de la Policía?", se preguntó.

La propuesta no fue vista con buenos ojos por otros líderes del sistema político, como el senador cabildante Guillermo Domenech o el propio ministro de Defensa, Javier García. E incluso el exfiscal de Corte Jorge Díaz se mostró en desacuerdo.

Este fin de semana en rueda de prensa en Mercedes, Mujica también fue consultado sobre esta propuesta que vuelve a estar sobre la mesa. Y para responder, recordó su época como presidente (2010-2015).

“Cuando era presidente tuve una reunión larga con varios oficiales superiores. Algunos me dijeron esto: ‘Nunca nos vayan a meter en una guerra policial larga con el narcotráfico porque las granadas que no resiste ningún ejército son los billetes de US$100. Nosotros podemos servir para hacer una gran San Bartolomé un día, una necesidad, una cosa, pero no para una lucha prolongada de carácter policial’”, apuntó.

Para Mujica, lo que sucede en otros países es muestra de que las “respuestas policiales” al delito, sobre todo al narcotráfico, no han dado efecto y no son el camino a continuar.

“Si países como Estados Unidos o países de Europa, países desarrollados, no han podido con el narcotráfico porque es un monopolio con una tasa de ganancia brutal a favor de los audaces… todas las respuestas de carácter policial que queremos dar se estrellan frente a la enorme tasa de ganancia que corrompe todo por todos lados”, dijo.

“Personalmente, pienso que la política tendrá que cambiar. Pero nuestras sociedad no están en condiciones de eso”, apuntó, y agregó: “Mientras tanto, tenemos que combatir lo que podamos. Esta es una larga batalla cultural para el pueblo uruguayo, porque uno tiene que sacar las cuentas: si con los medios y recursos que Estados Unidos tiene le entran por todos lados… tenemos que darnos cuenta frente a qué estamos peleando”.

Con esto, el país debe hacerse una pregunta: “¿La política del Estado es seguir reprimiendo más y más y más?”. “Eso se tiene que preguntar el pueblo uruguayo. Llevamos 100 años de represión y cada vez hay más droga. Einstein decía: ‘Si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo, porque es como patear contra el clavo”. Los cuerpos policiales que están en esto nunca van a reconocer que están peleando contra un enemigo contra el que fracasan”, afirmó, y abogó por “encontrar otra salida”.