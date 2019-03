Mujica se reunión con Daniel Martínez y dijo que espera “que la campaña sea lo más limpia posible”

El ex presidente se juntó con el precandidato frenteamplista pese a que su sector apoya la candidatura de Carolina Cosse.

Consultado por la prensa sobre de qué hablaron, Mujica respondió: “Hablamos de la perspectiva de este proceso electoral, de los desafíos que tiene por un lado nuestra fuerza política, por otro lado el país y la sociedad. En última instancia de la necesidad imperiosa de transitar como compañeros, en un esfuerzo donde representamos espacios complementarios pero diferentes”.

Sobre sus expectativas de cara a la campaña, el ex presidente sentenció: “La campaña va a ser entretenida, espero que sea lo más limpia posible y que el Uruguay no quede confrontado. La peor enfermedad contemporánea es el fanatismo. El fanatismo estupidiza. Yo casi no leo a los compañeros, tampoco leo mucho a los adversarios pero leo mucho a los adversarios inteligentes, porque me ayudan a pensar. Si los desprecio por ser adversarios, seguramente me pierdo algunos libros de sabiduría. Por eso el fanatismo creo, son pequeñeces”.

También fue consultado sobre la reconquista de los desencantados. “En el mundo de hoy desencantados sobra. Acá viene gente del mundo entero a verme porque soy un viejo raro. Vienen y yo pregunto: ¿Italia cómo está?. ‘Está horrible, es espantoso’, responden. Son trabajadores corrientes, jubilados y la señora reparte cartas. Pero fueron a Asia y ahora vinieron a Uruguay. Yo los escucho y les cuento cómo vinieron mis abuelos de Italia. En el mundo la cultura consumista ha generado una sed constante de reclamos. Por todos lados están los chalecos amarillos, están los del brexit, aún en sociedades desarrolladas. Hay un proceso de congelamiento de las clases medias a favor de la concentración porque es la economía corporativa en el mundo la que más crece”, sentenció.

Mujica aclaró que espera que la campaña sea limpia y que por “limpia” se refiere “a que no queden heridas a un sistema que después tendrá que discutir y lograr acuerdos. Por ejemplo, lo que va a hacer Uruguay con la seguridad social. Que de seguir evolucionando como va, va a ser imbancable”.

Con respecto a la reunión, Martínez dijo: “El Pepe sintetizó bien lo que hablamos. Hubo mucha filosofía de la situación del mundo, de cosas que están pasando y nos estremecen. Y también de qué forma en este proceso el Frente Amplio mantiene la capacidad de saber que tiene diferentes precandidaturas pero siempre apostando a un proyecto que busca lo mejor del ser humano para que el país se desarrolle”.