Mujica volvió a descartar una posible candidatura presidencial, aunque dijo que lo van presionar mucho

El senador frenteamplista y expresidente José Mujica insistió en descartar la posibilidad de ser candidato a la Presidencia de la República.

Además, dijo que en 2018 también quiere despedirse de su cargo en el Senado.

“No me quisiera quedar en el Senado. ¿Ser candidato? No. Eso ya no. Me van a presionar mucho, sí. Tengo el no permiso de mis tripas, de mi biología, de mi conciencia de que hay cosas que me aburren, de que la vejez no es solo una cuestión de arrugas y canas. La vejez es también un cansancio psicológico de largo viaje”.