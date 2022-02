Muñoz declinó invitación a comisión investigadora de licencias sindicales; Lereté denunció "nueva burla"

La exministra planteó en una carta que durante su gestión nunca interfirió en los controles de asistencia a docentes, por lo que su comparecencia hubiera sido irrelevante.

La exministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz declinó la invitación a participar de la comisión de Diputados que investiga presuntas irregularidades en las licencias sindicales otorgadas en el pasado período a integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

Los legisladores del Frente Amplio aseguran que no estaban al tanto de la convocatoria, mientras que el oficialismo afirma que se está boicoteando el trabajo de la comisión.

Según el oficialismo, la exministra frenteamplista había confirmado su presencia hace un mes, cuando fue invitada a asistir. Sin embargo, este lunes Muñoz envió una carta a los diputados declinando la investigación.

"Como presidente de la comisión debo decir que sufrí un nuevo desaire, una nueva burla. Se mofaron no solamente del presidente sino de la institucionalidad", denunció el representante nacionalista Alfonso Lereté en conferencia de prensa.

En el escrito, la exsecretaria de Estado recordó que finalizó su actuación pública el 1° de marzo de 2020 y que la cartera que dirigió nunca interfirió en los controles de asistencia a docentes.

Por esa razón, consideró innecesaria e irrelevante su presencia en el Parlamento, al tiempo que destacó el derecho de los trabajadores a contar con horas de licencia sindical.

Desde mediados de diciembre el Frente Amplio resolvió que dejaría de participar en el ámbito parlamentario, luego de que terminara el tiempo ordinario de actuación, debido a sus diferencias con el proceder de la comisión.

Este lunes, la diputada de la coalición de izquierda Lilián Galán afirmó que la bancada opositora no estaba en conocimiento de que Muñoz había sido invitada a la comisión. Aseguró que la exministra era la última invitada en la lista de participantes. "No somos consultados y no vamos a seguir participando en una comisión donde no es importante la participación del Frente Amplio", dijo.

Lereté, que preside la comisión investigadora, afirmó que se intenta boicotear la posibilidad de acceder a la verdad. Denunció la similitud de este caso con el de Wilson Netto, el expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), quien el año pasado también faltó a la comisión.