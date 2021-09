Muralista Gallino tras polémica por comunicado de Arquitectura: "Estoy abierto a debatir, me parece sano"

"Nunca les gustó lo que es el mural porque tapamos la arquitectura, pero hay muchas cosas en la arquitectura que tampoco me caen bien", afirmó el artista plástico.

El artista plástico José Gallino aseguró que seguirá pintando murales en Montevideo y que hacerlo no es un delito. Dijo que es una práctica habitual en el mundo y consideró que es bienvenido el debate que planteó el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (UdelaR).

La última obra de Gallino, el mural de Antonio Grompone en una pared lateral del Instituto de Profesores Artigas, fue cuestionado por esta casa de estudios, que señaló que no toda obra arquitectónica puede ser usada para plasmar el arte sin tener en cuenta las cualidades propias de la construcción y cómo fue concebida por el creador.

"Estoy abierto a debatir, me parece sano. Nunca les gustó lo que es el mural porque tapamos la arquitectura, pero hay muchas cosas en la arquitectura que tampoco me caen bien", dijo Gallino este lunes en el programa de Teledoce Desayunos Informales.

"Se levantan edificios mastodontes que rompen mucho con lo natural. También tenés una casa en la playa y te levantan un edificio enfrente y te saca toda la visual de la playa. Hay un montón de cosas como para debatir sobre ello", indicó.

Gallino es autodidacta. Empezó pintando de forma ilegal pero hoy lo hace con autorización, con registro laboral y con medidas de seguridad. En el caso del IPA tuvo el aval de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a la que no le cobró pero sí se cubrieron los costos.

Su estilo es el retrato, y prefiere elegir figuras representativas pero no de la política local. "Ya me han dicho: 'Pintate a Larrañaga'. Y yo no me voy a poner a pintar eso. Lo pinté al Pepe (Mujica) en Francia el año pasado, que fue un contrato de trabajo, que me pareció que era más por el estilo de vida del loco que por política y fue fuera del país", contó.

La carta del instituto que criticó el trabajo de Gallino, lo acusa de “perpetrar” un mural. Un término que se aplica al llevar a cabo un delito o una falta grave. "Yo no lo veo como un delito. Lo vemos como una forma de libertad, de expresión y lo vamos a seguir haciendo", sostuvo Gallino.