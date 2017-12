En esta línea el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, afirmó:

“Confío en que encontremos una solución adecuada. Confío en lo que vaya a resolver la bancada parlamentaria. Permanentemente se están conversando temas a nivel del Gobierno. Ahora lo que hay que esperar la resolución de la bancada”.

Sobre la posible amenaza de Danilo Astori con renunciar, Murro afirmó: “No me consta y no me corresponde comentarlo”.