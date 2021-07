"Necesitamos que todos los no vacunados se agenden ahora": la campaña del MSP para alentar la inoculación

"Ponele el brazo a la pandemia", indica la pieza difundida este martes.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgó este martes una nueva campaña, enfocada en las personas que todavía no se vacunaron o anotaron para recibir sus dosis contra el Covid-19.

La pieza, difundida a través de las redes sociales de la cartera, recuerda que en Uruguay cada día, en promedio, se vacuna al 1% de la población. Destaca asimismo que se trata de los países que más rápidamente ha vacunado contra el coronavirus. El spot añade que, gracias a esto, han comenzado a mejorar los indicadores que dan cuenta de la evolución de la pandemia en el país.

𝘼𝙣𝙞𝙢𝙖𝙩𝙚 𝙖 𝙫𝙖𝙘𝙪𝙣𝙖𝙧𝙩𝙚 𝙮 𝙥𝙤𝙣𝙚𝙡𝙚 𝙚𝙡 💪🏽 𝙖 𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙣𝙙𝙚𝙢𝙞𝙖. ⌨️en https://t.co/j3bbw2oxx8

📲 por whatsapp 098 999 999

📞por teléfono : 0800 1919

📱 en la APP CoronavirusUy@compresidencia pic.twitter.com/2tUDceAIza — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) July 13, 2021

Se recuerda que ocho de cada diez mayores de 12 años -edad a partir de la cual se inocula en Uruguay- ya está "en proceso de vacunación". Pese a esto, todavía hay personas que no se han anotado. "Tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder", afirma el mensaje de la cartera, que añade: "Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura".

"Si no lo hacen el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos", indica la pieza, que agrega: "Ponele el brazo a la pandemia".

El 55,2% de la población (1.957.890 personas) tienen las dos dosis de la vacuna, según la información disponible en el monitor de vacunas del MSP. El país ya ha administrado 123,02 dosis cada 100 habitantes.