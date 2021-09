"Ni aunque me ponga un telescopio en cada ojo lo veo”, dijo Martínez sobre eventual candidatura a la presidencia

"Yo creo que soy producto de una época en la que el Frente Amplio estaba muy polarizado. Recuerden que tuvimos cuatro candidatos potentes", dijo el ingeniero sobre las elecciones internas de 2019.

El exintendente de Montevideo Daniel Martínez cree que es improbable que vuelva a postularse a la Presidencia bajo el lema del Frente Amplio. Entrevistado por Desayunos informales, este jueves dijo que no lo tiene "ni en la mira” y explicó por qué: “La realidad lo descarta, me parece. No sé, de repente una hecatombe, pasa algo mágico. Ni aunque me ponga un telescopio en cada ojo lo veo”.

El excandidato presidencial, que en noviembre de 2019 perdió en segunda vuelta con Luis Lacalle Pou, afirmó que él fue "el producto de una época en la que el Frente Amplio estaba muy polarizado". El ingeniero señaló que en la interna de la coalición de izquierda compitieron "cuatro candidatos potentes": Carolina Cosse, Óscar Andrade, Mario Bergara y él. "Nuestro FA está en un proceso de reacomodo”, señaló.

Para Martínez, las pasadas elecciones tuvieron "factores bien complejos". "Puedo escribir un libro sobre las difamaciones sin argumento, de las acusaciones de todo tipo que he recibido”, dijo, y recordó que hay gente que aun ahora –cuando está alejado de la política– comparte la foto de cuando se fue a vacunar diciendo que es mentira.

Martínez planteó que en la campaña de 2019 “hubo aparatos que jugaron de una forma y con cierto estilo”. Sin embargo, dijo que él tuvo la oportunidad de entrar en este juego pero no lo hizo. “Me niego a utilizar esos instrumentos. Me parece que son malos para la democracia. Quiero debatir ideas, no quiero hacer creer en base a mentiras que fulano es un demonio”, expresó.

A su vez, el exintendente reiteró en la entrevista que no quería postularse en las elecciones departamentales de setiembre de 2020. “Nunca estuvo convencido en mi interior”, aseguró.

Ahora está vinculado a la fuerza política y sigue afiliado al Partido Socialista, pero no forma parte de la toma de decisiones. "He dado charlas en comités, he trabajado en algunas fundaciones de carácter frenteamplista, sigo trabajando en los barrios apoyando a compañeros. Esa mezcla de trabajo social y político. Yo no necesito ser dirigente para sentir que estoy militando y que estoy en política", sostuvo.

Asimismo, Martínez no quiso pronunciarse sobre quién es el mejor candidato a presidente del Frente Amplio. “Yo más que en candidatos creo en criterios”, dijo, y valoró que después de grandes figuras como Líber Seregeni, Tabaré Vázquez, Danilo Astori o José Mujica, al Frente Amplio le "ha costado encontrar (...) líderes que no tengan el peso de que tengan barras demasiado fanáticas atrás”.

“Se requeriría una persona que tenga el mayor consenso posible y la característica personal de ser un zurcidor, un hilvanador”, expresó.

Cuando le preguntaron si el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, calzaba dentro de este perfil, dijo: “No sé. A Fernando no lo quiero, lo adoro”, y agregó que él es "un individuo, no una organización".

El excandidato a presidente aseguró que en la actualidad está "aprovechando una paz" que nunca pudo tener en la vida.