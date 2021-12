"Ni se gana ni se pierde en función del color", dijo Delgado sobre la "discusión banal" sobre las papeletas del referéndum

La Comisión por el Sí presentara un recurso ante la Corte Electoral por la utilización del color celeste que se identifica con el No.

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado habló en rueda de prensa en el departamento de Salto sobre la polémica por los colores de las papeletas para el referéndum de la Ley de Urgente Consideración, luego de que la Comisión por el Sí presentara un recurso ante la Corte Electoral por la utilización del color celeste que se identifica con el "No", bajo el argumento de que es "identitario de nuestra cultura".

"Es una discusión banal. Nosotros vamos a hablar de la ley, no del color de la papeleta. Votamos que no porque no queremos derogar y no queremos retroceder", afirmó Delgado.

"En todos los referéndum fueron diferentes los colores. Ni se gana ni se pierde en función del color", indicó el secretario de Presidencia.