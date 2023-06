Niños, embarazadas y más: las cinco respuestas de la Facultad de Medicina sobre el consumo de agua con trihalometanos

Los académicos explican que "la mayoría de los riesgos para la salud de la población general son a largo plazo, luego de décadas de exposición".

La Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) respondió este viernes a la Intendencia de Montevideo cinco consultas realizadas sobre los riesgos de consumir y estar en contacto con agua con altos niveles de trihalometanos (THM), en el marco de la actual emergencia hídrica de la zona metropolitana que genera un suministro de agua de OSE de peor calidad que el habitual.

El informe está firmado por el decano de la facultad, Arturo Briva, y fue elaborado en consulta con las profesoras Alba Negrin, Karina Machado y Stephanie Viroga.

La comuna elaboró cinco preguntas. La primeras dos referidas a los efectos sobre la "población en general" y los grupos en particular. En tercer lugar se consulta por un posible "desarrollo de patologías malignas" y las últimas dos refieren a poblaciones específicas: embarazadas y niños.

Como introducción, Briva aclara que hay "poca evidencia sobre efectos agudos a partir de la ingesta de agua con niveles elevados (de THM) y en los casos reportados se refieren a cuadros obstructivos respiratorios".

"De todas maneras es necesario destacar que la ausencia de evidencia en parte ocurre por lo excepcional de la situación y no debe ser confundida con que no existan riesgos potenciales o que no hemos podido identificar", aclaró.

En este sentido, enfatiza: "Se recomienda de manera genérica reducir la exposición a niveles anormales y en caso que no fuera posible, acotarla al menor tiempo posible".

Población en general

Los académicos explican que "la mayoría de los riesgos para la salud de la población general son a largo plazo, luego de décadas de exposición".

La excepción son los riesgos "que se relacionan con la sensibilización química de vías respiratorias".

En este sentido, aclaran que los trihalometanos en nuestro país comenzaron a medirse a partir del año 2011, "por lo que la población más añosa ha tenido una exposición no determinada".

¿Existen poblaciones particularmente susceptibles a daños a la salud? "Podrían ser los niños, sin embargo, no existe evidencia de daños a la salud ante la ingesta de agua en las referidas condiciones. La inhalación puede causar sensibilización química causando cuadros respiratorios obstructivos", responde la facultad.

¿Patologías malignas?

La IM tomó palabras de la Organización Mundial de la Salud asegurando que el consumo prolongado de esta agua "puede tener un efecto cancerígeno". ¿Existiría un riesgo con el consumo en períodos cortos de tiempo en personas con factores de riesgo o susceptibilidad genética de desarrollar patologías malignas?, preguntó la comuna.

"La agencia Internacional de investigación sobre el cáncer ha establecido que los trihalometanos son sustancias que posiblemente podrían causar cáncer. Se clasifican en la categoría 2B (siendo las sustancias categoría 1 sustancias demostradas como cancerígenos y las pertenecientes a la categoría 4 las no relacionadas con el cáncer). Basándonos en la bibliografía, cuando aumenta de manera marcada la presencia de trihalometanos en el agua procesada se podrían propiciar procesos de inestabilidad genómica y potencialmente oncogénicos. Sin embargo, no es clara la evidencia que el consumo en cortos periodos de tiempo en personas susceptibles aumente el riesgo de cáncer", respondió la facultad.

Embarazadas y niños

La presencia de THM en el agua "se ha asociado con complicaciones en el embarazo y en el feto", alertó la facultad.

"En cuanto al consumo en etapas precoces del embarazo, la evidencia plantea relación con dos sectores de malformaciones, cara y sistema cardiovascular. En la cara, se asocian altas dosis de THM con defectos en el cierre palatino y afectaciones visuales. También se describen posibles malformaciones cardíacas con una relación dosis dependiente con los THM, tanto con la ingesta como con la exposición cutánea (baños) No se ha demostrado asociación con riesgo de prematurez", indican los profesionales.

Con respecto a los niños, los profesores indican que "no se encontró evidencia científica de que los trihalometanos causen riesgos para la salud de niñas, niños y adolescentes".

"Algunos estudios demostraron mayor riesgo de crisis asmáticas en escolares y adolescentes expuestos a THM en el agua del grifo y en piscinas. Teniendo en cuenta que los THM se absorben por la piel, además de las vías digestiva e inhalatoria y que el niño tiene una mayor superficie corporal en relación al peso, al compararse con adultos, se recomienda que los baños por inmersión sean por el menor tiempo posible, en habitaciones no totalmente cerradas", recomiendan.