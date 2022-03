"No acepto que se diga que hay algunos que apoyan a los policías y otros a los delincuentes", señaló Orsi

El jefe comunal instó a votar "Sí" para poder "reconsiderar" los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que a su juicio "pueden ser perjudiciales para el avance del país".

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este miércoles del cierre de campaña por el "Sí" en su departamento, que se realizó en 18 de Mayo. Allí instó a votar la papeleta rosada en el referéndum del domingo para poder "reconsiderar" los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que a su juicio "pueden ser perjudiciales para el avance del país".

Además, rechazó las críticas que reciben los defensores del "Sí" por promover el referéndum. "No acepto que se diga que hay algunos que apoyan a los policías y otros a los delincuentes. Es un disparate y no se están dando cuenta la gravedad que tienen ese tipo de afirmaciones. No generemos más grietas, más rupturas de las que estamos viendo en nuestra sociedad", concluyó.

"La mayor parte de la ley queda como está. Solo pedimos la oportunidad de reconsiderar algunos asuntos que están ahí, que no solo nos hacen ruido sino que creemos que pueden ser perjudiciales para el avance de nuestro país", dijo, y agregó: "Solo pedimos generar las bases, las condiciones para que de una buena vez este país retome el camino del diálogo y que no sea eso de 'yo estoy en el gobierno, a vos no te preciso, dejame solo que lo puedo lograr'".

El intendente planteó que la voz de la oposición y de quienes están en contra de los artículos es valiosa, y que tenerla en cuenta podría mejorar el ejercicio del gobierno.

"Siempre se precisa la opinión del otro. Y eso también es una señal de autocrítica. El otro quizás tenga una pizquita de verdad o una parte de una verdad que yo no la comparto, pero no nos cerremos las puertas. Son tiempos de abrir puertas y ventanas porque el mundo nos pasa por arriba", dijo.

"Para que tengamos los espacios, para que tengamos una construcción de carácter nacional en serio, lo que necesitamos es discutir con profundidad y no hacer de todo una cuestión electoral", agregó.

En este sentido, Orsi dijo que le molesta "de verdad que la seguridad pública sea tomada, "como siempre, como un estandarte electoral". "Porque es muy serio, porque la gente sufre, porque la Policía tiene que trabajar, porque tenemos que respaldarlos", explicó.