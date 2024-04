"No adhiero al plebiscito, el contenido que se terminó dando no me parece del todo conveniente", dijo Orsi sobre seguridad social

"El mejor camino es reformar lo que está mal de esta última ley y pensar a futuro soluciones que aseguren la sustentabilidad", expresó.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, reiteró este viernes que "no adhiere" al plebiscito sobre seguridad social impulsado por el Pit-Cnt y se desmarca así de Carolina Cosse.

"No adhiero al plebiscito. Capaz el espíritu lo podemos compartir, pero el contenido que se terminó dando no me parece del todo conveniente", expresó Orsi en diálogo con Telemundo.

"El frente dejó en libertad de acción, soy de los que no adhiero, pero sí comparto que esta reforma no soluciona los problemas de la seguridad, no es abarcativo de toda la seguridad social", apuntó.

Orsi indicó además que "está bueno" revisar el lucro en el caso de los ahorros, pero recordó que "el Frente Amplio mismo en su programa reconoce el ahorro individual como una posibilidad".

De todas formas, el precandidato insistió que el diálogo implica "sentarse y no taparse los oídos" para no escuchar al otro. "Es tomar del otro algún aporte para que sea un diálogo de verdad", remarcó.

"El mejor camino es reformar lo que está mal de esta última ley y pensar a futuro soluciones que aseguren la sustentabilidad. No vemos otra salida que no sea el diálogo y niveles de acuerdo mínimo, que en la última ley no los existió", subrayó.