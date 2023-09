"No alcanza con una lavadita de cara, los acomodos que hizo hay que revisarlos", dijo Cosse sobre renuncia de Albisu

Renunciar era "lo mínimo que podía hacer" Albisu, dijo la intendenta.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, consideró que "no alcanza con una lavadita de cara" en Salto Grande, en referencia a la renuncia de Carlos Albisu, hasta este jueves presidente de la Comisión Técnica Mixta.

"Los acomodos que hizo hay que revisarlos, si alguien entró acomodado, hay que solucionarlo", dijo la dirigente del Frente Amplio en la Expo Prado.

En el mismo camino, aseguró que renunciar era "lo mínimo que podía hacer" Albisu, luego de que se conocieran casos de contratación directa de dirigentes políticos

¿En la Intendencia de Montevideo no pasa? "No pasa no. Con ningún cargo", aseguró.

Albisu renunció este jueves en conferencia. "Seguramente nos hemos equivocado", dijo, pero "siempre nos mantuvimos dentro de la ley", aseguró, y habló de un "uso oportunista" de algunos hechos para "atacar" al gobierno, lo que motivó que presentara su renuncia, aseguró. "Acá hay un bien mayor y es lo que estamos cuidando con esto", manifestó.

Por este tema se ha dispuesto una interpelación a los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.

El 17 de agosto Lacalle firmó una resolución que autoriza al MEF a transferir a la delegación uruguaya que administra la central hidroeléctrica la suma de hasta $200 millones por concepto de refuerzo de rubros para el ejercicio 2023. Se ha criticado que esos fondos se han utilizado para contratación de personal vinculado a Albisu.