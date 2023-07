"No asistiré a la comisión investigadora que armaron para perseguirme y hostigarme", reiteró el senador Charles Carrera

Carrera señaló que “el Frente Amplio entendió que dicha Comisión -que pretendió replicar una investigación que ya estaba en la Justicia- no tenía razón de ser” y por eso no la integra ninguna de sus representantes en el Parlamento.

El senador frenteamplista Charles Carrera reiteró este lunes que no concurrirá a la comisión parlamentaria que investiga presuntas irregularidades en la Dirección General del Ministerio del Interior entre los años 2010 y 2017, período en el que Carrera ejerció como director general de Secretaría de esa cartera.

“En el día de hoy fui citado a la Comisión Investigadora que armaron para perseguirme y hostigarme. De más está decir que no asistiré. No reconozco su legitimidad y no estoy dispuesto a alimentar un circo político”, afirmó Carrera a través de un tweet, en el que adjunta además la carta enviada al Parlamento.

La comisión investigadora espera entrevistas al senador Carrera y de jerarcas del Ministerio del Interior antes de elevar el informe sobre presuntas irregularidades. En diálogo con Telemundo, el senador nacionalista Jorge Gandini anticipó “hechos de apariencia delictiva”. "Sería conveniente para todos que (Carrera) se defienda, porque los elementos que tenemos son muy fuertes en contra de su conducta y si tiene una explicación es mejor que la dé", dijo Gandini a Telemundo, y mencionó que hay hechos de “apariencia delictiva” relacionados a desvío fondos y mal uso de recursos públicos, en beneficio propio o de terceros.

En su tweet de este lunes, Carrera señaló que “el Frente Amplio entendió que dicha Comisión -que pretendió replicar una investigación que ya estaba en la Justicia- no tenía razón de ser” y por eso no la integra ninguna de sus representantes en el Parlamento.

En el día de hoy fui citado a la Comisión Investigadora que armaron para perseguirme y hostigarme. De más está decir que no asistiré. No reconozco su legitimidad y no estoy dispuesto a alimentar un circo político. El Frente Amplio entendió que dicha Comisión -que pretendió… pic.twitter.com/kzXj1Hslx8 — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) July 10, 2023

“Como estoy convencido de que se me vulneraron garantías fundamentales, me presenté ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para proceder a la anulación de la conformación de la Comisión Investigadora y por ende, de sus sesgadas conclusiones”, apuntó.

“Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a mi fuerza política por el respaldo recibido y a cada uno de los militantes y compañeros que en cada rincón del país han tenido muestras de solidaridad con mi persona. A todos ellos les estaré eternamente agradecido!”, agregó.