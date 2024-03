"No cometamos el error de decir que Cosse no tiene rumbo: el rumbo son las inundaciones y la basura en cada esquina", afirmó Lema

“A la intendenta Cosse le vamos a exigir como intendenta porque no renunció", señaló el exministro de Desarrollo Social.

El diputado nacionalista y exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, criticó a la precandidata frenteamplista Carolina Cosse por pedir licencia a su cargo como intendenta de Montevideo y no renunciar, y también se mofó del recurrente dicho de la dirigente del Frente Amplio (FA) respecto a que, a su juicio, “el gobierno no tiene rumbo”. “La intendenta de Montevideo tiene rumbo: cuando llueve el rumbo lamentablemente son las inundaciones”, apuntó.

Desde antes de empezada la campaña electoral, Cosse ha resumido sus críticas al gobierno nacional bajo un concepto-frase: “El gobierno no tiene rumbo”. Y con esa idea, la precandidata del FA ha aterrizado esa “falta de rumbo” a diferentes áreas de la gestión, como la seguridad y las políticas sociales.

Este lunes, el exministro de Desarrollo Social -que dejó su cargo el viernes 1º de marzo para abocarse a la campaña electoral en apoyo a la precandidatura del nacionalista Álvaro Delgado- participó en un acto de la lista 404. Fue allí donde, por un lado, criticó a Cosse por no renunciar a su carga de intendenta de Montevideo y haber pedido licencia hasta que pasen las internas de junio-.

“Me preguntaron el viernes cómo me tomaba yo que la intendenta Cosse me haya dicho exministro antes de que haya renunciado. Y yo me lo tomo como una distinción, porque uno ocupa un cargo ejecutivo, pero pretende un desafío mayor, tiene que terminar con ese cargo ejecutivo para centrarse en lo que puede ser una aspiración personal. ¿Y por qué me tomo como una distinción que la intendenta Cosse me diga exministro? Porque yo no estoy atornillado a ningún cargo. Porque yo soy capaz de renunciar a un cargo para hacer política, porque las aspiraciones personales no pueden estar por encima de los intereses nacionales, como se están poniendo en el Frente Amplio”, afirmó en su oratoria.

Luego de eso, Lema tomó los dichos de Cosse respecto a que “el gobierno no tiene rumbo” y apuntó: “Con algunos compañeros comentábamos las expresiones panfletarias de Cosse de que el gobierno tiene rumbo. No tenemos que cometer el error de decir que Cosse no tiene rumbo. La intendenta de Montevideo tiene rumbo: la basura tiene rumbo en cada esquina, el tránsito tiene rumbo lento, el alumbrado público tiene rumbo donde hay zonas de Montevideo con una profunda oscuridad, cuando llueve el rumbo lamentablemente son las inundaciones”.

“A la intendenta Cosse le vamos a exigir como intendenta porque no renunció. Nuestra postura es que mientras se mantenga en un cargo de la importancia y distinción como la Intendencia de Montevideo la exigencia va a ser ella, aunque diga que es otro el intendente y que ella está de licencia. Ante cualquier circunstancia o emergencia, vamos a exigirle a la intendenta Cosse que explique”, agregó Lema.