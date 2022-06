"No creo que mi padre haya reconocido un disparate de esos", dijo Moreira sobre campo adjudicado por Colonización

"Una de las características para no ser colono es ser militar, entonces si el Tribunal de Honor le permitió continuar en el Ejército es porque no tenía la calidad de colono", afirmó.

Roque Moreira, suegro del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, admitió oficialmente que su campo en Artigas le fue adjudicado por Colonización, según informó este jueves Búsqueda. Todo esto consta en documentos del Tribunal de Honor que se le realizó en 1974 al ahora militar retirado.

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, hija de Roque, se refirió este jueves al tema y dijo que fue una compra que hizo el Instituto Nacional de Colonización.

"A los cinco meses de la compra ellos entendieron que no correspondía a Colonización y se hizo un llamado público en la que se presentaron varias personas, hubo dos ofertas principales y una de ellas del coronel Moreira, hace ya más de 50 años. Nosotros somos propietarios", afirmó la ministra.

"Nunca se le adjudicó y no creo que mi padre haya reconocido un disparate de esos", indicó.

"Una de las características para no ser colono es ser militar, entonces si el Tribunal de Honor le permitió continuar en el Ejército es porque no tenía la calidad de colono. Es una prueba más de que no somos colonos", concluyó la ministra.