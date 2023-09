"No debemos tener un organismo fuera del derecho nacional porque nos van a seguir pasando estas cosas", opinó Botana sobre Salto Grande

Sin embargo, sobre las denuncias de la CARU opinó que "se ha hecho una bulla en la prensa de un hecho que es absolutamente normal",

El senador del Partido Nacional Sergio Botana adelantó este miércoles que ya le planteó a Cancillería y lo hará formalmente en la Cámara Alta -cuando termine la Rendición de Cuentas- que" se le haga un planteo a la Argentina para cambiar el estatuto jurídico de Salto Grande". En este sentido, aseguró: "No puede ser que estemos con reiteración permanente de circunstancias del mismo tipo".

"¿Durante todo el período pasado cuántas veces tuvo que haber asistencia de parte del gobierno?", se preguntó. Recordó cuando el "21 de setiembre de 2017 el ministro (Danilo) Astori tuvo que asistir con $256.000.000" y agregó que antes de "modo reiterado" tuvo que hacer lo mismo.

"De verdad que es un tema que el país va a seguir reiterando en la medida que sigamos teniendo dentro de Uruguay un espacio que no responda a la jurisdicción nacional, que no sea parte del derecho nacional", consideró Botana. "Con esto no estoy diciendo que no se hagan contribuciones a la región, es obvio que hay que hacerlas", aclaró.

"Lo que sí me parece es que no debemos tener un organismo fuera del derecho nacional porque nos van a seguir pasando este tipo de cosas", reafirmó el senador.

Tras la polémica que se generó en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande por denuncias de clientelismo político y presunta corrupción, ahora la mira está puesta en otro organismo binacional: la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Desde el Frente Amplio (FA) afirman que allí opera un “modus operandi” similar al que se dio en Salto Grande.

“Estuvimos indagando: sin querer pateamos una piedra y aparecieron militantes del Partido Nacional ahora contratados de manera directa en la CARU”, afirmó el senador frenteamplista Daniel Caggiani en entrevista con el programa Desayunos Informales. Pero, en relación a este tema, Botana apuntó: "Me parece que se ha hecho una bulla en la prensa de un hecho que es absolutamente normal".

Según el legislador blanco, los ingresos que se producen en este ámbito "para empezar" no tienen que ver con la "plantilla permanente". En esta línea, defendió: "Es gente que va a una plantilla de eventuales".

Pero, además, aseguró que los nombres se extraen de una lista de prelación de los propios llamados. "Son absolutamente imprescindibles porque esa comisión ha crecido, ha multiplicado, por diez el área de contralor".

"Sinceramente no vi allí una cuestión por lo pronto que pudiera ser gran noticia porque no veo ninguna anormalidad", expresó, aunque reafirmó que en Salto Grande sí sigue sosteniendo que "la situación no es la deseable".