"No deje que le lleven sus ahorros": Gandini inicia campaña para que la gente no firme por el plebiscito de la seguridad social

El senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini lanza la campaña “No Firmes” en pos de promover que la ciudadanía no acompañe la recolección de firmas que encabeza el Pit-Cnt para alcanzar un plebiscito que establezca cambios al sistema de seguridad social en la Constitución.

“La gente tiene que estar bien informada, y no vamos a esperar a que junten las firmas para salir a enfrentar esa iniciativa, vamos a empezar a decirle a la gente ahora que no le firme al Pit-Cnt, que no deje que le lleven sus ahorros”, afirmó este martes Gandini a Telemundo, y remarcó: “Es una campaña afirmativa del no firmen”.

En ese sentido, el legislador consideró que es pertinente comenzar con esta campaña ahora y no esperar a ver si se alcanzan las firmas (25% del padrón electoral) para habilitar el plebiscito.

“Creo que con la Ley de Urgente Consideración los dejamos crecer y decir un montón de cosas que no eran verdad, que se fueron instalando y después tuvimos que salir a remar contra ellas. Hay que decirle ahora a la gente para qué le están pidiendo la firma, porque dicen las cosas por la mitad y hay que decirlas todas”, apuntó Gandini.

A juicio del precandidato nacionalista, “el Pit-Cnt y una parte del Frente Amplio están juntando firmas para una reforma constitucional que va contra la gente, contra el sistema jubilatorio y el ahorro individual, no habla de las AFAPs, dice que queda prohibido el ahorro individual, por lo que todo lo que los trabajadores han ahorrado, hablamos de US$22.000 millones ahorrado por más de un millón y medio de trabajadores que se pierde y pasa a manos del Estado”.

“Vamos a informar por redes sociales, vía pública, reuniones, que convivirán con la campaña electoral”, concluyó Gandini.