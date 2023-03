"No es correcto cuando dicen que curan el cáncer": Academia de Medicina advierte sobre tratamientos alternativos y posibles contraindicaciones

Los médicos hacen un llamado a no dejar los tratamientos convencionales, de resultados comprobados, y a consultar con el oncólogo sobre la pertinencia de utilizar otros productos, que en algunos casos perjudican el proceso.

La Academia Nacional de Medicina advierte sobre el uso de productos y tratamientos alternativos para el cáncer cuya efectividad no está probada.

Los médicos señalan que, además, estos productos pueden llegar a interferir con los tratamientos oncológicos recomendados.

“Los pacientes que reciben un diagnóstico oncológico atraviesan estados de vulnerabilidad psicológica, al igual que sus familias y allegados”, apunta un comunicado. Esto los hace, muchas veces, “blanco de quienes pretenden apropiarse de sus recursos económicos, ofreciendo curas radicales con productos no evaluados científicamente, ni aprobados por las autoridades sanitarias”, sostiene el documento de la Academia Nacional de Medicina.

“Es natural que busquen soluciones. Lo que no es correcto de estas medicinas alternativas es cuando dicen que curan el cáncer. Porque si tienen la evidencia de que curan el cáncer, deberían publicarla en revistas con valor científico que avalen lo que hacen, además de permitir estudios comparativos. De esa manera, si curan el cáncer por supuesto que la vamos a utilizar, porque nuestro mayor objetivo es el beneficio del paciente”, apuntó a Telemundo Pablo Muxí, integrante de la Academia Nacional de Medicina.

“Uno no se pelea con el paciente. Acompañamos al paciente en sus decisiones. Lo que le pedimos es que si usa medicina alternativa, nos diga cuál es, para poder chequear si interfiere con lo que les estamos dando”, dijo Muxí, y agregó: “Por ejemplo, algunos medicamentos que usamos para las leucemias que no permiten que el paciente tome pomelo. Si toman refrescos con pomelo, el medicamento no hace efecto. Pero nosotros somos consejeros, la decisión es del paciente. La medicina que tiene evidencia es la medicina tradicional”.