"No es justo ni solidario" con trabajadores del turismo: García criticó medidas sindicales de controladores aéreos

El Ministerio de Defensa le propuso a los controladores una cláusula de paz, pero hasta ahora no ha sido aceptada.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, consideró este jueves que las medidas sindicales de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau) no son “justas” ni “solidarias”.

Los controladores aéreos volvieron a declararse en conflicto esta semana ante lo que consideran como demoras e incumplimientos por parte del gobierno en el convenio firmado en diciembre del año pasado. Y ante este escenario, habrá demoras en los vuelos. En su comunicado, la Actau indica que “se ha visto desvirtuado el ámbito de negociación con el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia)”.

Así las cosas, resolvieron implementar medidas sindicales de demora en los despegues del 3 al 16 de julio. En principio la medida no abarcaría a las vacaciones de invierno: en el caso de Primaria e Inicial, las vacaciones estaban fijadas entre el lunes 17 y el viernes 21 de julio; para Secundaria, en tanto, se estableció entre el lunes 10 y el viernes 21 de julio. Sin embargo, el escenario cambió en las últimas horas, dado que, ante el aumento de infecciones respiratorias, el Ministerio de Salud Pública (MSP) le pidió a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que las vacaciones comiencen a partir del próximo lunes 3 de julio.

“No nos parece bien que cada vez que hay un período de vacaciones haya un conflicto”, dijo García al respecto, en alusión a las medidas similares que implementaron los controladores en otras oportunidades. “No es justo ni solidario con una cantidad de trabajadores que justamente en estos momentos de vacaciones, después de la pandemia, tienen su momento de retomar el trabajo en materia de turismo, que se vean afectados por esta decisión”, agregó el ministro.

Además, el ministro criticó que primero hayan tomado medidas y luego recién “se sentaron en la mesa” a negociar. “No creo que eso sea una buena forma de diálogo. Primero se negocia y si no hay acuerdo se pueden tomar medidas”, consideró.

Ante esta situación, García explicó que le plantearon a los controladores “una cláusula de paz”. “Porque no podemos estar en esta dinámica de que cuando vienen vacaciones llegan medidas: pasó antes de fin de año, pasó en Semana de Turismo, pasa ahora. No se puede estar en esta dinámica cada tres meses”, consideró. Sin embargo, la medida no ha sido aceptada hasta ahora por la asociación.

“Estamos cumpliendo con todo lo acordado: presupuestaciones, planteos en la Rendición de Cuentas, formaciones”, agregó García.