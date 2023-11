"No es que no hay dinero, hay el que creemos correspondiente": tras vetar ley de Casa de Galicia, Lacalle aseguró que les "tiraron el fardo"

"Desde nuestro punto de vista ni siquiera nos correspondía", consideró el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió al veto de la ley para pago de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia y aseguró en rueda de prensa que les "tiraron el fardo". En este sentido, recordó que la problemática que afrontan los trabajadores "no es por una acción de gobierno" sino por "una mala administración de una mutualista".

"El veto lo firmé ayer de tardecita (por este jueves), me acaban de informar que lo firmaron todos los ministros. Se presentó hace unos instantes en el Parlamento por razones constitucionales, económicas, de Justicia y además es un veto parcial", expresó el mandatario.

"No es que no hay dinero, hay el dinero que creemos correspondiente. El dinero que así dicen nuestros números, el que todos los uruguayos van a aportar para trabajadores de una mutualista", enfatizó.

Y luego, apuntó: "Una cosa que no me preguntaron pero se los quiero decir: a nosotros nos tiraron el fardo. O sea, esto no es por una acción de gobierno, esto es por una mala administración de una mutualista".

"Desde nuestro punto de vista ni siquiera nos correspondía", consideró. "¿Cuáles eran las opciones que teníamos?", se preguntó después.

"La primera, la de Poncio Pilato, lavarnos las manos. Esto es una mutualista que la funde la administración", respondió. Y la segunda, ¿cuál era? "Tratar de que de alguna manera se quede una mutualista u otra", sostuvo Lacalle.

En esta línea, dijo que lo que trataron fue que "el sistema todo no se perjudique, y que los afiliados y que los propios inmuebles tengan una forma de resolución". Y añadió: "Después nos hicimos cargo de las fuentes laborales, como todo no se pudo solucionar, el Estado mandó un proyecto de ley".

El presidente recalcó que no miraron "para el costado", pero que lo que no comparten con el Poder Legislativo es "la cifra" y, además, recalcó que "la Constitución está para respetarse".