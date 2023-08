"No fue un caso de que la empujó, él la mato y fue premeditado, fue un femicidio", dijo la madre de Valentina

Salió del Juzgado como hasta mirando y saludó; cuando cometió toda la atrocidad le dio para dormirse una siesta", expresó.

Este viernes se realizó una movilización en Maldonado por el femicidio de Valentina Cancela, la adolescente de 17 años asesinada por su exnovio. Comenzó en el hospital local, lugar donde trabaja la madre de la víctima, y marcharon hasta la Jefatura de Policía y luego siguieron al Palacio de Justicia.

De la movilización participó el padre de la víctima, que trabaja en el Hemocentro que está pegado al lado del hospital, pero no la madre, quien no estaba en condiciones de hacer ese trayecto.

De todas formas, Liliana Sarmoria, madre de Valentina, habló en rueda de prensa y lo que pidió en más de una oportunidad es que se haga "justicia" por el crimen de su hija.

"Esto no fue un caso de que la empujó o fue una macana, él la mato, fue premeditado, fue un femicidio", expresó. "Inclusive él comentó que fue a su casa a levantar un poster para darle, cuando lo que tenía y traía era la pala para enterrar a mi hija", agregó. El joven, imputado el jueves por el femicidio, asesinó a su exnovia en la playa Brava y luego la enterró ahí mismo.

🔴 AHORA: habla la madre de Valentina. "Siempre que lo veía a él terminaba cansada" "Esto se podría haber evitado, yo hice la denuncia y pedí que se tomaran medidas" "Él dijo que fue a su casa a buscar un póster para darle a mi hija, pero fue a buscar la pala para enterrarla" pic.twitter.com/z1sPoYxNjB — Telemundo (@TelemundoUY) August 18, 2023

La madre de Valentina sostuvo que la actitud que tuvo el exnovio "no era la mente de un chico adolescente. "No mostró arrepentimiento. Salió del Juzgado como hasta mirando y saludó. Cuando cometió toda la atrocidad le dio para dormirse una siesta", expresó.

Además, señaló que no se lo puede cruzar porque no está lista. "Una separación lo podés superar, que pierdas un ser querido por una enfermedad como pasó con mis padres lo puedo superar, pero esto con mi hija no puedo, no tengo palabras de consuelo", relató.

La mujer recordó a su hija como una chica "hermosa por dentro y por fuera, era feliz y hermética, con todas las ganas de vivir".

"Siempre que lo veía a él (al exnovio) terminaba cansada. No era una chiquilina conflictiva y no desapareció tres noches de casa. Tengan mucho cuidado las cosas que dicen, hoy no me asombra más nada", apuntó.

Por último reiteró que el asesinato se podría haber evitado, "más cuando una madre hace una denuncia y pide por favor que tomen más medidas, a través de una tobillera o lo que sea".