"No ha sido una linda campaña": Sanguinetti lamentó que se haya "degradado mucho" la discusión sobre la LUC

"La oposición, que no puede hablar de la LUC porque mintió tanto que se le cayó todo, habla del precio de los combustibles en un momento de una crisis energética mundial", dijo.

El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, lamentó este jueves que se haya "degradado mucho el lenguaje de la discusión" al debatir sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que este domingo se someterán a referéndum.

"No ha sido una linda campaña porque hemos tenido que aclarar más que explicar", afirmó en rueda de prensa tras participar de un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes del Marketing (ADM) junto a sus pares de la coalición Pablo Iturralde (Partido Nacional), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Pablo Mieres (Partido Independiente).

"Se empezó con que esto era un plan para dañar a Antel, dicho con voz engolada por algún dirigente sindical que vimos en la tele, y así hemos seguido una tras otra, teniendo que aclarar lo obvio", indicó.

Sanguinetti dio el visto bueno a la conferencia de prensa que el presidente Luis Lacalle Pou dio este miércoles para defender el "No" en el referéndum.

"Fue una conferencia de prensa sobria, medida, en la cual simplemente expresó con claridad y brevedad los aspectos básicos de la ley, ubicándose más allá del 'Sí' y del 'No', diciendo que no es lo mismo gobernar con una herramienta que ayuda que sin ella, aun cuando el rumbo del gobierno va a seguir siendo el mismo que hasta ahora", dijo.

Además, cuestionó las críticas de dirigentes de la oposición, que señalaron que el mandatario no se refirió al aumento del precio de los combustibles. "No faltó porque en la LUC el precio de los combustibles no está", aseguró, y comentó: "Lo que pasa es que la oposición, que no puede hablar de la LUC porque mintió tanto que se le cayó todo, habla del precio de los combustibles en un momento de una crisis energética mundial".

"La LUC tiene un artículo que votó el Frente Amplio. El gobierno había propuesto la libertad de importación y luego llegamos un acuerdo de que no fuera así. En estos meses se ha fijado por debajo del PPI (Precio de Paridad de Importación), a diferencia de los diez años anteriores que se fijó por encima y la ciudadanía pagó US$ 800 millones", señaló Sanguinetti.

Asimismo, destacó la incidencia de la LUC en la seguridad pública, que para el expresidente mejoró a partir de la gestión del gobierno. "Estábamos en una crisis tremenda de la seguridad pública. Hoy el tema no tiene la virulencia que tenía entonces porque se mejoró", expresó.

"Por aquel entonces era un tema impresionante, casi excluyente. Era de lo que se hablaba todo el día. Hoy se habla menos porque evidentemente se ha avanzado. No es suficiente, desde ya, porque la lucha contra el delito es permanente y habrá que seguir adelante. Pero que se ha mejorado en el número de los delitos no hay ninguna duda", subrayó.