"No hablamos de una ciclovía" sino de "un negocio ruinoso": Delgado respondió a dichos de Cosse sobre "casualidad" de reaparición del tema Pluna

“De todo lo que no tiene explicación, no les gusta que hablemos", apuntó el precandidato nacionalista.

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado respondió a las afirmaciones de la precandidata frenteamplista Carolina Cosse, quien especuló sobre la “casualidad” de que temas como el de Venezuela o el fallo sobre la exaerolínea Pluna vuelvan a estar sobre la mesa en este momento de campaña electoral. “De todo lo que no tiene explicación, no les gusta que hablemos”, dijo Delgado.

En las últimas horas, la intendenta de Montevideo fue consultada sobre la condena de US$30 millones contra el Estado uruguayo por el cierre de la exaerolínea de bandera uruguaya Pluna -en 2012, durante el gobierno de José Mujica-, y lo consideró "una mala noticia" y "un gran dolor".

En esa misma rueda de prensa del miércoles, Cosse apuntó al presidente Luis Lacalle Pou por manifestarse acerca del régimen venezolano y tildarlo de dictadura. Consultada sobre el cruce del mandatario con la vicepresidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez, respondió: "Me parece lamentable. Yo defiendo fuertemente la autodeterminación de los pueblos. Quiero para el Uruguay lo mejor y que nadie se meta en los asuntos internos del Uruguay, por eso no me meto en los asuntos internos de otros países. Me parece lamentable que haya cruces de palabras entre personalidades con responsabilidad de distintos países. Lo siento como un dolor hacia Uruguay que se metan con Uruguay. No hay que meterse con los temas internos de los pueblos que los tienen que resolver ellos", aseveró Cosse. La dirigente del Frente Amplio consideró que Lacalle no debió expresarse acerca de la situación en Venezuela porque "hay que ser respetuoso".

Con este escenario, la intendenta especuló sobre el momento en que se conoce la noticia sobre Pluna y la insistencia del oficialismo en hablar sobre Venezuela. "Qué casualidad que en estas últimas 72 horas... yo en las casualidades mucho no creo. Empiezan a aparecer sobre el tapete Pluna, Venezuela, alguna otra cosa más. Qué casualidad que aparece este ramilletito de cosas. Se ve que en Carnaval se pusieron creativos", lanzó, sin especificar a quién apuntaba.

Consultado este jueves al respecto, Delgado habló del tema en rueda de prensa en Cerro Largo: “Nosotros no estamos hablando de una ciclovía, estamos hablando de un negocio ruinoso para el Uruguay por mala praxis. En este caso, mala praxis política, jurídica, de gobierno”, afirmó, entre otros temas, en alusión a la ciclovía inaugurada hace algunas semanas en 18 de Julio.

“Pero (Pluna) no es el único: la regasificadora, el horno de ALUR, el Tren de los Pueblos Libres, Envidrio”, enumeró el precandidato nacionalista, y agregó: “Yo sé que algunos lo quieren minimizar y no les gusta que hablemos de esto, como no les gusta que hablemos de Venezuela porque les da como urticaria, tienen algunos prejuicios”.

“De todo lo que no tiene explicación, no les gusta que hablemos. Y nosotros somos de los que decimos: si hay cosas buenas, son cosas buenas para el Uruguay; ahora, si hay cosas malas, las vamos a señalar, vamos a ser duros y se les vamos a decir a la gente para que las recuerde el día que tenga que votar”, agregó el precandidato nacionalista.