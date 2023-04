"No hables más": vandalizaron y tiraron basura a la casa de Romina Celeste y le escribieron que "no aparezca más" por el barrio

"Lo escrito queda claro que es un acto intimidatorio, eso es lo que le da la gravedad", dijo la abogada Suárez.

Vandalizaron este viernes la casa de Romina Celeste Papasso, militante nacionalista que denunció al senador nacionalista Gustavo Penadés por explotación sexual infantil.

Según informó El País y confirmó Telemundo con la abogada Soledad Suárez, le pintaron el muro y le tiraron basura. "Una de las pintadas decía que se vaya del barrio", comentó la abogada y agregó que en la basura que le tiraron "había olor a podrido".

Suárez -quien representa a Romina en la denuncia de abuso sexual- señaló que el vandalismo es un delito que "es una falta", pero remarcó que en este caso "lo grave es el contexto". "Lo escrito queda claro que es un acto intimidatorio, eso es lo que le da la gravedad", afirmó.

A su vez, indicó que junto al abogado Juan Raúl Williman se comunicaron "inmediatamente" con la fiscal que trata el caso de Penadés, Alicia Ghione, para informar acerca de este hecho.

La abogada agregó que no saben de dónde proviene el vandalismo, pero ya están investigando. "No hables más, no aparezcas más", fueron otras de las frases que escribieron en los muros.

"Nosotros tratamos de protegerla de la exposición, asesorarla y acompañarla, pero entendimos que hacer esto público es parte de la protección que podemos tener. No vamos a desistir de seguir impulsando la investigación desde el rol que nos toca", apuntó la abogada.

Por último, aseguró que Romina se encuentra "movilizada", pero "con fuerzas" y reiteró que "no se va a callar".

Este jueves una segunda persona denunció que cuando era menor recibió un pago d Penadés para mantener relaciones sexuales. Su caso se suma al de Romina Celeste, que contó que cuando tenía 13 años el dirigente nacionalista le pagó por sexo.

"Son casos similares, sus relatos se parecen", dijo a Telemundo el abogado Williman, que trabaja para el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (UdelaR), donde ambas víctimas se asesoraron legalmente.

Penadés negó las acusaciones de Romina Celeste y dijo que está disposición de la Justicia. Además, aclaró que no amparará en sus fueros en caso que sea llamado a la Justicia.