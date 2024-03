"No hay una solución mágica, y cuando aparece, me preocupa", dijo Orsi sobre seguridad y llamó a hacer "acuerdos que trasciendan gobiernos"

"No se puede diseñar una política de seguridad y justicia en cinco años", apuntó.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, habló nuevamente del tema seguridad y dijo que no hay "soluciones mágicas" y llamó a hacer "acuerdos" entre todos.

"La única solución que se ha visto es cuando se invierte en tecnología y recursos para el Ministerio del Interior. No hay una solución mágica, y cuando aparecen soluciones únicas o mágicas a mí me preocupan", manifestó en rueda de prensa.

Orsi agregó que para eso se requieren "varios acuerdos que trasciendan los gobiernos". "No se puede diseñar una política de seguridad y justicia en cinco años", apuntó.

Respecto a la polémica que se generó sobre la cifra de niños baleados, Orsi indicó que "no se puede hacer que la campaña entre en una competencia" de quien emboca las cifras. "El dato es incontrastable. Cada 15 días entra al Pereira un niño herido de bala, si es más o menos nunca lo dije", reiteró.

"Decir que se resolvió el tema de la seguridad o que se está muy bien encaminado me parece que es demasiado. Pero también habla de la necesidad que tenemos de tocar estos temas con mucho cuidado y seriedad", añadió.

"Ojalá esto se revierta y le vaya muy bien, porque nos va bien a todos. El tema de la seguridad no es un tema de un partido, acá el crimen organizado no mira partidos. No me molesta que Argimón divulgue datos, es parte del debate que hay que darlo de otra forma", concluyó.