No hubo acuerdo entre la diputada Casás y el sector Marea Frenteamplista en la audiencia de conciliación por supuesto despido indirecto

No hubo acuerdo en la audiencia de conciliación entre la diputada Martina Casás y el sector Marea Frenteamplista, al que reclama haberes por despido indirecto tras la denuncia contra el diputado Gustavo Olmos. La defensa de esa agrupación dejó constancia del manejo mediático, “meditado y organizado”, de este caso.

La abogada de Marea Frenteamplista, Marina Morelli, argumentó que el reclamo de la diputada Casás tiene “inconsistencias” y “contradicciones” con la realidad y lo divulgado públicamente. “Y como no llego a esa conclusión, no puedo decirle a Marea Frenteamplista que pague ni US$ 25.000, ni 12.000, ni US$ 1”, dijo.

En la audiencia de este lunes, la abogada dejó constancia del manejo mediático del caso. “Que a nuestro entender no tiene ninguna filtración, sino que es una decisión voluntaria, mediata y organizada de poner en conocimiento público una situación que debe ser reservada”, sostuvo Morelli.

Sin acuerdo en el Ministerio de Trabajo, ahora la diputada puede continuar el reclamo pero en el ámbito judicial. Casás reclama haberes por despido indirecto y abusivo, después de la denuncia que presentó contra el diputado Gustavo Olmos.

“Nos acabamos de enterar que hay un despido indirecto al 31 de octubre de 2023”, expresó la abogada. “Lo que se plantea públicamente, si uno lo coteja con la realidad de vida de la gente… Ustedes saben, la gente cuando trabaja va a lugares, hace tareas, se comunica, cobra salario, se lo depositan… Hay una realidad de vida. Bueno, lo que se plantea públicamente, si yo lo cotejo con la realidad, hay serias contradicciones”, alertó.

“Por eso es importante habilitar la vía judicial, y allí poder aclarar”, cerró.