No hubo más denuncias de víctimas por el juego “Ballena Azul”

La semana pasada el desafío de la “Ballena Azul” levantaba grandes preocupaciones y alerta. Durante tres días se acumularon denuncias y se conocieron varios casos de adolescentes internados por lesiones relacionadas con los desafíos que plantea este juego que también incita al suicidio.

Tanto fue así que las autoridades del Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el INAU, el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y hasta el Plan Ceibal realizaron un comunicado a la población alertando de los peligros de esta práctica que apunta a niños y jóvenes. Además pusieron una línea abierta para todo aquel que tuviera denuncias o preocupaciones pudiera comunicarse. Se trata de la Línea Azul del INAU: el 0800 50 50 que funciona desde el viernes 28 de abril.

Sin embargo hasta el momento nadie ha llamado a ese número.

“INAU habilitó la Línea Azul de manera que la población pudiera tener un espacio en el caso de estar alertada sobre la vida de niños o adolescentes. Desde que se dio el comunicado de prensa no se recibieron alertas o denuncias. Pensamos que íbamos a tener más demanda de la que veníamos teniendo hasta el momento, pero no significa que no tengamos que estar alerta”, afirmó la presidenta de INAU Marisa Lindner.