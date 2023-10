"No hubo participación del sistema bancario uruguayo, ni US$20 millones": abogado de Insaurralde pedirá archivo de la causa en su contra

El fiscal de Lavado de Activos dispuso un equipo para investigar una presunta transferencia de US$20 millones por parte de Insaurralde a una cuenta creada en Uruguay.

El abogado penalista Jorge Barrera presentará este lunes en Fiscalía un escrito pidiendo que se archive la causa que investiga el fiscal Enrique Rodríguez por presunto lavado de activos del exjefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde, según informó el diario El Observador y confirmó Telemundo.

En diálogo con Telemundo, Barrera explicó los motivos del escrito que llevará a Fiscalía. “No existió ningún pago mediante utilización del sistema bancario uruguayo, no existió ni US$20 millones, ni US$100 ni un peso uruguayo utilizando ni el sistema financiero ni pasarela de pagos”, apuntó.

El fiscal de Lavado de Activos dispuso un equipo para investigar una presunta transferencia de US$20 millones por parte de Insaurralde a una cuenta creada en Uruguay. Por este hecho, la diputada argentina Graciela Ocaña presentó una denuncia a la Secretaría Antilavado uruguaya solicitando que se investigue esta presunta maniobra y, si es real que Insaurralde transfirió esa suma de dinero como parte de la división de bienes con la modelo Jésica Cirio.

En diálogo con Telemundo, Barrera descartó que haya habido algún tipo de ingreso de dinero en Uruguay.

“Acá no hubo ni ingreso de dinero, ni egreso de dinero, ni participación del sistema bancario. Porque los controles en Uruguay funcionan, y me parece que es momento de que ya con una semana que la causa se está investigando y se pidió información a todas las entidades bancarias… cada entidad bancaria tiene un análisis y una carpeta sobre si existió o no el cliente, si existieron o no transferencias. Me parece que no puede estar en duda la credibilidad ni el funcionamiento del sistema”, apuntó.

En ese sentido, el abogado de Insaurralde indicó que con dos o tres días basta para que una entidad financiera ratifique que no hubo transferencia por tal monto y argumentó que Uruguay no puede estar “preso” de disputas políticas argentinas: “Uruguay no puede estar preso de disputas políticas o judiciales argentinas que nada tienen que ver con el sistema financiero uruguayo”.

Con este escenario, Barrera pedirá el archivo y solicitará que se agilice la investigación de Fiscalía. “Es momento de que la resolución fiscal deje bien clara la transparencia y el funcionamiento del sistema”, concluyó.