"No les llama la atención que Sendic no fue a prisión, yo la hubiera pedido": Fossati respondió tras críticas por su accionar en caso Astesiano

"Hoy hay otra fiscal que ya lleva tres veces más de tiempo que yo; no hay condenas", apuntó la exfiscal.

Gabriela Fossati dijo que no tiene sentido los cuestionamientos a su incorporación al Partido Nacional tras investigar el denominado caso Astesiano. La exfiscal subrayó que consiguió una condena altísima y que lo que debería llamar la atención a los frenteamplistas es que el exvicepresidente Raúl Sendic no estuvo ni un día preso.

En la plataforma Chage.org hay más de 5.000 firmas que se juntaron para pedirle a Fiscalía que reabra la investigación contra el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano por considerar que Fossati hizo su trabajo apresurada y que además ahora milita en el partido que lidera la coalición de gobierno. En noviembre del año pasado la exfiscal anunció su incursión en el mundo de la política, adhiriéndose al sector nacionalista Sumar y apoyando la precandidatura de Laura Raffo.

"Ese change no tiene sentido porque las leyes son las leyes y los casos no se reabren. Por algo vivimos en un estado de derecho y hay que aplicar las leyes", respondió en entrevista con Telemundo Fossati. "Yo también podría ir mañana abrir un change a ver si puedo ser diez centímetros más alta, 30 años más joven y viajar por el mundo y conocer todos los países del mundo, pero no es posible", apuntó.

Recordó que "esa sentencia siguió ejecutoriada y ha sido dictada por un juez". A su vez, la exfiscal sostuvo que son críticas normales porque son políticas de un partido a otro.

"Cuestionan una pena que es altísima, todos los abogados en realidad destacan de que fui muy dura con Astesiano, con esa pena de cuatro años y seis meses", aseveró. El excustodio fue condenado a penitenciaría por delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción entre interés público y privado.

La investigación contra el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou inició a raíz de su rol en una organización que tomaba datos de uruguayos para tramitar pasaportes para ciudadanos rusos.

"Yo me pregunto, no les llama la atención por ejemplo que Sendic no estuvo ni un solo día en prisión, yo no tengo duda de que o hubiera pedido prisión en el caso de Sendic", arremetió Fossati. "Lo mismo (Fernando) Calloia, (Fernando) Lorenzo, (Juan Carlos) Bengoa", añadió.

"A ellos no les llamaba a atención la pena para estas personas y cuestionan una pena que casi es el máximo", justificó. Asimismo, recalcó que todos los meses que estuve trabajando en el caso le dedicó "exclusivamente" su vida al caso Astesiano.

"Creo que fue un tiempo razonable. De hecho, tuvimos cuatro condenas. Hoy hay otra fiscal que ya lleva tres veces más de tiempo que yo; no hay condenas", dijo. "Si eso es lo bueno... yo creo que lo bueno es lo opuesto. Lo bueno es trabajar rápido y con condenas", cerró.