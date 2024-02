"No me cabe la menor duda que este gobierno tiene muchos más aciertos que errores", dijo Lacalle en la inauguración de obras en Minas

El presidente aseguró que en lo que va de su administración, se recuperaron 50.000 puestos de trabajo perdidos en los cinco años anteriores, y se crearon otros 26.000.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este miércoles por la noche que su gobierno ha tenido mucho más aciertos que errores durante su discurso en la inauguración de obras de reparación en Minas.

En la avenida Luis Alberto de Herrera de la capital de Lavalleja, cuyo trazado coincide con el de la ruta 8, se construyó más de 7.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica, se instaló señalización y se hizo canalización de pluviales.

"La obra pública genera infraestructura, genera cercanía, genera independencia, genera libertad y genera algo que no es menor, que es trabajo. A mí me pasan todos los meses el número de jornaleros, o de personas que están trabajando en la construcción, y la última cifra es de más de 57.000 uruguayos. Hace por lo menos 9 o 10 años que no había tanta gente trabajando en la construcción", enfatizó Lacalle.

El presidente aseguró que en lo que va de su administración, se recuperaron 50.000 puestos de trabajo perdidos en los cinco años anteriores, y se crearon otros 26.000. Afirmó que un gobierno debe manejar los recursos con austeridad y devolver en gestión lo que recauda el Estado.

"Para que eso pase hace falta mucha cosa, entre otras es poder caminar a lo largo y ancho de todo el país mirando los ojos a todos los uruguayos. "No ajeno de errores, pero no me cabe la menor duda, y no hablo en primera persona, que este gobierno tiene muchos más aciertos que errores y ha tenido vocación de estar arriba de los temas", dijo.

La obra que inauguró el presidente costó $24 millones, unos US$ 600.000, y fue financiada en más de un 80% por el Fondo de Desarrollo del Interior de la OPP, y el resto por la intendencia de Lavalleja.