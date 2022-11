"No me extraña, el Pit-Cnt la gimnasia del paro la está usando para casi todo", dijo Lacalle sobre medida anunciada

"Decir que no hubo diálogo, no me parece lógico y, además, claramente no es cierto", aseguró el presidente

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este viernes al paro anunciado por el Pit-Cnt para el próximo 15 de noviembre en rechazo a la reforma de la seguridad social. "No me extraña, el Pit-Cnt la gimnasia del paro la está usando para casi todo", aseguró, en rueda de prensa durante su visita al departamento de Lavalleja.

El mandatario lamentó que la paralización de las actividades "siempre perjudican a gran parte de la población". En este sentido, consideró que "sería mucho mejor" que en vez de anunciar esta medida aporten al proyecto.

También habló del papel de la oposición en este proyecto que -recordó- el gobierno formuló tras consultar a "expertos, sindicatos y partidos políticos". "Si no se quiere votar, cosa que a mí no me extraña porque el Frente Amplio lo que ha hecho hasta el momento es oponerse, oponerse y oponerse, que no se vote", sostuvo. "Ahora, decir que no hubo diálogo, no me parece lógico y, además, claramente no es cierto", aseguró.

En esta misma rueda de prensa, el mandatario dijo que "se da como un hecho que fue en el Parlamento" la filtración de información que denunció el director de la Secretaría Nacional de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé tras una sesión secreta. Además, consideró que se trata de "un sabotaje" a la seguridad nacional y que quien dio el documento "claramente no le importa el país".

Por otro lado, negó que el médico argentino Bruno Szyferman de la clínica Capilea haya ingresado a Uruguay durante la emergencia sanitaria para asistirlo durante un tratamiento capilar. "Es mentira. Hay que preguntarle a los que mienten, yo no puedo salir a desmentir las mentiras todo el tiempo", declaró molesto.