"No me gusta poner la carreta delante de los bueyes": Cosse dijo que definirá su precandidatura antes del congreso del FA de diciembre

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se reunió en la noche del lunes con el Partido Socialista, en el marco de una sesión especial del comité ejecutivo ampliado de ese espacio. Ese encuentro se dio a menos de un mes de que el partido expresase públicamente su apoyo a la potencial precandidatura presidencial de Cosse. Y fue precisamente sobre ese tema que se le consultó a la jefa comunal a la salida del encuentro.

Hasta el momento, Cosse ha preferido no oficializar su precandidatura y limitarse a agradecer los apoyos que varios sectores le han dado, de cara a competir en las elecciones internas de junio de 2024. Sin embargo, en la noche del lunes, Cosse adelantó en rueda de prensa cuándo piensa expedirse al respecto.

“Va a ser antes del congreso del Frente Amplio”, se limitó a decir ante la insistencia de los periodistas. Ese congreso, que habilitará las precandidaturas que se pongan sobre la mesa, será los días 8, 9 y 10 de diciembre de este año.

Consultada sobre la “inquietud” que existe entre votantes del Frente Amplio (FA) sobre su definición electoral, Cosse respondió: “No creo que los frenteamplistas estén preocupados por cuándo. Me tomo las cosas en serio, creo que mi trayectoria avala eso. No ando a las apuradas. Hay un tiempo colectivo que estoy respetando, que es el tiempo del Frente Amplio, que está discutiendo su programa. No me gusta poner la carreta delante de los bueyes. El programa está siendo discutido, y yo misma pido en los comités de base que cuestionen a ese programa, para que cuando tengamos un programa aprobado por todos; bueno, ahí ponemos primera y vamos. Ahora estamos en una discusión programática”.

“Cada grupo que me apoya recibe de mi parte un enorme agradecimiento y una invitación mía a hablar de contenidos. Voy a seguir teniendo reuniones con los distintos sectores que me apoyan para seguir desgranando los contenidos”, dijo, y agregó: “El momento será el momento, hay puentes que se cruzan al llegar a ellos”.

Por otra parte, Cosse también fue consultada sobre si planea renunciar a la Intendencia de Montevideo en caso de competir como precandidata. “Cuando llegue el momento de hacer los anuncios, voy a hacer todos los anuncios, y voy a hablar como siempre con claridad y de frente”, respondió.

Hasta ahora, el único que ha oficializado su precandidatura es el senador Mario Bergara. En ese acto de lanzamiento participó la propia Cosse hace tan solo unos días. “Cada uno es dueño de sus propios tiempos. Él tomó su decisión, que yo respeto muchísimo, y no es la que estoy tomando yo”, respondió Cosse sobre la decisión del legislador de ya haber lanzado su precandidatura.

La otra figura del Frente Amplio que está sobre la mesa para competir en la interna es la del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien ya dijo que oficializará su precandidatura cuando el congreso del partido la apruebe y que, en ese caso, renunciará a la comuna canaria para hacer campaña.