"No me he perdido de mi eje": Pereira dijo que seguirá en el Pit-Cnt hasta el Congreso de la central sindical

Están analizando si el 15 de setiembre parará el sector del transporte. "Es probable que en esta ocasión no participe" porque quieren que "haya una gran movilización", señaló Pereira.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y su par del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, se acercaron a Torre Ejecutiva este viernes para dejarle una carta al presidente Luis Lacalle Pou en contra de la portabilidad numérica, habilitada a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Pese al creciente apoyo a su eventual candidatura al Frente Amplio, en rueda de prensa ratificó que permanecerá al frente de la central sindical hasta el próximo Congreso del Pit-Cnt, que se desarrollará entre el 5 y el 7 de noviembre.

"Mi continuidad va a estar hasta el próximo Congreso y ahí definiré los pasos a seguir, pero he dicho que no me he perdido de mi eje central", indicó, y dijo que tiene el desafío de generar más adhesiones a la campaña pro referéndum y un "gran paro general" el 15 de setiembre.

"Sobre los otros temas he hablado bastante y no voy a hablar más. No es por necedad, es porque no me voy a perder de cuál es mi eje actual. Y mi eje actual es presidir la principal organización social que tiene Uruguay", dijo.

Pereira dijo que el movimiento sindical está trabajando muy activamente para que el 15 de setiembre, cuando se prevé un paro general, "haya una gran movilización" y vengan "por lo menos 100 ómnibus" desde el interior del país a Montevideo. Ese día se concentrarán en la Avenida del Libertador.

El Pit-Cnt está analizando si parará el sector del transporte. "Es probable que en esta ocasión no participe el transporte del paro porque queremos que haya una gran movilización", señaló Pereira.

Será un paro general "por trabajo, por salario, por el sí a la derogación" de 135 artículos de la LUC. El presidente del Pit-Cnt dijo que prevé "una masividad que desde hace muchísimo tiempo no se veía".